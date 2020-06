Raccolta viveri Croce Rossa, oltre 3.500 chili di merce per i bisognosi

I piacentini si confermano generosi: è stato un successo la raccolta viveri e generi di prima necessità organizzata nei giorni scorsi da Area 2 della Croce Rossa di Piacenza, in collaborazione con Esselunga. “Abbiamo raccolto oltre 3.500 chili di viveri che presto destineremo alle famiglie in difficoltà che da sempre assistiamo – commenta Ivana Casotti Delegata di Area 2 – ringraziamo Esselunga e tutti i volontari della Cri che non si son fermati un attimo durante la raccolta e che in questi giorni stanno sistemando i prodotti negli appositi scaffali pronti per essere distribuiti. Ed infine, ma di sicuro non meno importante, tutte le persone che hanno voluto collaborare alla buona riuscita dell’iniziativa”.

Veronique Pichon, che ha coordinato l’evento sul posto, ci tiene ad evidenziare come anche tantissime persone anziane abbiano contribuito alla raccolta.

