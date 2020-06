Il Covid dà una tregua: ieri nessuna vittima e nemmeno un contagio sul nostro territorio

Il doppio zero si ripete; ieri, domenica 14 giugno, per la seconda volta dopo quanto registrato lo scorso 29 maggio, è stata un’altra giornata priva di vittime da Covid-19 ma anche il numero di contagiati complessivo non ha subito incrementi, rimanendo fermo a quota 4.523. Sono invece 962 i morti che Piacenza piange a causa del Coronavirus.

Mesi terribili che non possono certo essere cancellati dalle buone notizie che giungono dai bollettini quotidiani della Regione, ma che aprono ancor di più alla speranza che la tregua sia consolidata e che le misure introdotte per limitare il dilagare della malattia, stiano effettivamente funzionando.

Nell’intera regione Emilia Romagna ieri i decessi sono stati cinque, due a Parma, uno a Reggio Emilia, a Rimini e a Ravenna.