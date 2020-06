Maturità, consegnate 21.200 mascherine alle scuole piacentine

Poste Italiane ha consegnato per conto della protezione civile a undici istituti scolastici della provincia di Piacenza circa 21.200 dispositivi di protezione individuale per gli studenti e i docenti in vista dell’esame di maturità di mercoledì. Fra gli istituti superiori coinvolti, 9 sono nel capoluogo e 2 nel territorio provinciale (Castel San Giovanni e Fiorenzuola), dove l’esame di maturità potrà svolgersi in totale sicurezza. In Emilia-Romagna Poste Italiane ha consegnato oltre 337.000 mascherine a 202 istituti, tutte recapitate direttamente a scuola in tempo per sostenere gli esami. L’azienda, grazie alla capillarità della propria rete logistica, ha provveduto alle attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione dei dispositivi sanitari acquistati dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza covid19. Gli istituti superiori interessati sono oltre 3.600 in tutta Italia.

