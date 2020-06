Oggi zero decessi e quattro nuovi contagi. Baldino: “Situazione migliorata, ma non abbassiamo la guardia”

Piacenza ha vissuto un’altra giornata incoraggiante dal fronte Coronavirus: nella nostra provincia non si sono registrati decessi collegati all’epidemia da Covid 19, mentre i nuovi contagiati sono stati quattro. Si tratta di un ospite e di due operatori di una casa di riposto per anziani e di un paziente asintomatico arrivato in Pronto soccorso. I tamponi refertati sono stati 1.839.

“La situazione è migliorata ma non bisogna abbassare la guardia – ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria, Luca Baldino – perché ci sono ancora 96 pazienti ricoverati per Covid nelle nostre strutture provinciali, di cui tre in Terapia intensiva. Alcune hanno il doppio tampone negativo, ma sono ancora alle prese con gli strascichi e necessitano di cure”.

I CONTAGIATI IN EMILIA ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.097 casi di positività, 13 in più rispetto a ieri, di cui 9 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale.

I tamponi effettuati sono 6.200 che raggiungono così complessivamente quota 417.184, più altri 1.748 test sierologici, fatti sempre da ieri.

Le nuove guarigioni sono 106, per un totale di 22.483: l’80% dei contagiati da inizio crisi. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.405 (-95 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.527 a Piacenza (+4), 3.611 a Parma (+2), 4.972 a Reggio Emilia (+ 1), 3.935 a Modena (+2), 4.707 a Bologna (+2); 402 a Imola (nessun nuovo caso); 1.008 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4.935 (+1), di cui 1.036 a Ravenna (nessun nuovo caso), 948 a Forlì (nessun nuovo caso), 782 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.169 a Rimini (+1).

I DECESSI

Purtroppo, si registrano 2 nuovi decessi: due uomini. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.209. Per quanto riguarda la provincia di residenza, 1 decesso si è avuto in quella di Ferrara e 1 in quella di Rimini. Nessun decesso dunque nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e da fuori regione.