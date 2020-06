Piacentino “prigioniero” del Covid: negativo dopo nove tamponi e 104 giorni chiuso in casa

L’incubo della malattia è durato 12 giorni, ma la “prigionia” da quarantena addirittura 104. Solo dopo nove tamponi (sette positivi e gli ultimi due negativi consecutivamente) Giuseppe Ghigna è tornato “libero” e ha potuto riprendere le sue tante attività.

Bettolese d’origine, precisamente di Missano, dove torna appena può per curare la sua casa e per mantenere, insieme ad altri amici, il decoro della chiesa del piccolo abitato e della cappellina di Sant’Anna, che si trova ai piedi dell’omonimo monte. Per questa attività ha creato dapprima l’associazione Amici di Sant’Anna che poi si è trasformata in Proloco di cui Giuseppe è presidente. Vive a Niviano di Rivergaro con la moglie Chiara.

La prima cosa che ha fatto è rivedere le nipoti Denise e Morgana e la figlia Susi: “Avevo tanta voglia di rivederle. Sono tornato subito anche a Missano, dove ho potuto salutare nuovamente amici e parenti”

