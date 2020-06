“Una piantina per Amop”, il ricavato all’associazione malato oncologico

Piazza Cavalli non è mai stata così profumata: salvia, basilico, rosmarino, timo e tanto altro. Mille piccole piantine aromatiche hanno infatti punteggiato il cuore della città, per l’iniziativa benefica “Una piantina per Amop”, ideata dal commerciante piacentino Valter Bulla per sostenere l’associazione del malato oncologico piacentino. Le piantine si potranno acquistare da oggi all’interno dei negozi di fioristi che hanno aderito all’iniziativa.

