Ancora un centauro a terra: gravissimo un uomo schiantatosi nella notte a Trevozzo

Sono gravissime le condizioni di un motociclista 34enne residente in Valtidone, rimasto vittima di una paurosa caduta lungo la Provinciale 412, nel comune di Pianello. Poco prima di una semicurva, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Trevozzo, in direzione di Borgonovo, il motociclista ha perso il controllo della sua Honda Cbr e ha terminato la corsa in un campo ai margini della carreggiata. L’uomo ha con tutta probabilità battuto la testa al suolo e, nonostante il casco, ha perso conoscenza. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto il 118 di Castel San Giovanni e la Croce Rossa di Pianello. Il ferito è stato così condotto al pronto soccorso cittadino dove le sue condizioni sono state giudicate molto gravi. Intervento anche dei carabinieri di Pianello che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi di legge.

