Messa in onore delle vittime da Covid. Don Illica: “Serve fede e consapevolezza”

Grande partecipazione ieri sera a Fiorenzuola per la celebrazione officiata da don Giuseppe Illica e volta a ricordare tutte le vittime registrate a causa del Covid-19.

Con i parrocchiani disposti a distanza e con ordine sul sagrato della chiesa valdardese, dove sono stati deposti tanti mazzi di fiori, il parroco ha esortato i fedeli “a non avere paura: è questa la frase che dobbiamo ripeterci. Non lo dobbiamo fare con superficialità, ma per fede. E sappiate che la morte non è più forte della vita. Fede e consapevolezza per gestire questa situazione” ha concluso don Illica.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà