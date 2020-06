Conad dona 37mila euro all’Ausl. Baldino: “Per l’acquisto di macchinari”

Nonostante l’ondata peggiore del Covid sembra essere passata, Piacenza è travolta in questi giorni da un vero e proprio tsunami di solidarietà. L’ultimo in ordine di tempo arriva direttamente da Conad: la società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata ha infatti donato all’Ausl di Piacenza 37mila euro, frutto dell’iniziativa “Unisciti a noi” promossa in tutti i punti vendita del centro nord, e che ha coinvolto i soci imprenditori e i collaboratori di Conad, oltre naturalmente ai clienti. La cifra raccolta sarà destinata ai reparti degli ospedali di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni, impegnati nell’emergenza Covid-19.

“Grazie a Conad e grazie a tutti i cittadini che anche attraverso questo strumento vorranno aiutare medici e infermieri che ogni giorno si prendono cura dei malati nei nostri ospedali” afferma Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl di Piacenza. “Queste donazioni ci trasmettono l’immagine di una provincia attenta e solidale e ci aiutano nel nostro lavoro quotidiano, lavoro svolgiamo con competenza e abnegazione nell’interesse vero di tutta la comunità. I 37mila euro di Conad – ha concluso – serviranno per l’acquisto di macchinari utili alla cura dei pazienti”.

La campagna “Unisciti a noi” ha inoltre visto coinvolte tutte le 15 province su cui opera Conad Centro Nord (Parma, Reggio Emilia, Piacenza e tutte le province della Lombardia) a favore di oltre 50 ospedali. Circa 36 mila donazioni di punti fedeltà e euro da parte dei clienti hanno permesso di raccogliere oltre 120mila euro che si vanno a sommare ai circa 790mila euro devoluti da Conad Centro Nord, dai soci imprenditori dei punti vendita e dai collaboratori Conad. La somma complessiva raggiunta è di oltre 900 mila euro che verrà devoluta alle Asst degli oltre 50 Ospedali coinvolte tra Emilia Romagna e Lombardia: 686mila euro andranno in Lombardia a sostegno di oltre 40 strutture ospedaliere, 214mila euro in Emilia Romagna per 9 strutture ospedaliere.