Sbanda, finisce fuori strada e si ribalta con l’auto: grave un uomo

Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno, in località Cuccagna Nuova, tra Seminò e Vicomarino (comune di Ziano). Un uomo alla guida della propria auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo: il veicolo si è ribaltato in un canale che fiancheggia la carreggiata, mentre il conducente ha rimediato una seria ferita alla testa. Sul posto, oltre ad un’automedica e ai vigili del fuoco, è intervenuto l’elisoccorso. Il ferito, le cui condizioni sono gravi, è stato trasportato all’ospedale di Parma. Non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà