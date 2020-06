Trecento DNA da analizzare per capire come si muove il Covid-19

Capire la relazione tra i geni che regolano il sistema immunitario e il Covid-19 è stata fin dai giorni più bui una sfida preziosa per il laboratorio di Immunogenetica dell’ospedale di Piacenza, concretizzata poi nella richiesta al Comitato etico a Modena di poter realizzare uno studio, da cui nascerà una pubblicazione.

Il Comitato ha detto sì in aprile e subito sono stati raccolti i primi campioni tramite prelievo di sangue, divisi tra i malati che hanno affrontato le più gravi conseguenze del virus (ricoverati in Terapia intensiva, intubati), chi avesse avuto sintomi lievi e gli asintomatici. In tutto si punta a raccogliere almeno trecento campioni.

