“Castellano dell’anno”: celebrato Giuseppe Maini, “in trincea durante la battaglia”

La celebrazione dedicata al patrono San Giovanni è stata l’occasione per rendere omaggio alle 52 vittime castellane provocate dal Covid-19 e i cui nomi sono stati scanditi uno ad uno durante la messa in collegiata. Al termine, in Piazza XX Settembre, al dottor Giuseppe Maini, scomparso a causa del Coronavirus, è stata tributaria l’edizione 2020 del “Castellano dell’anno”.

“È rimasto in trincea durante la battaglia contro il Covid nonostante fosse in pensione”, recita la motivazione del premio ritirato dai fratelli e dal figlio Carlo.

