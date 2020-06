Altro schianto sulle strade piacentine. A Tuna, dopo un tamponamento, arriva l’elisoccorso

Grave incidente, l’ennesimo di questi giorni, lungo la strada provinciale che collega Tuna a Rivalta. Nei pressi dell’ingresso dei laghi per pesca sportiva, due auto, un Bmw e una Ford, sono entrate in collisione e una ha terminato la propria corsa in un canale ai margini della carreggiata. Gli occupanti delle vetture sono riusciti a lasciare l’abitacolo autonomamente, ma per uno di loro è stato inviato sul posto anche l’elicottero del 118: le condizioni, fortunatamente non troppo gravi, hanno indotto gli operatori per un semplice trasporto in ambulanza all’ospedale di Piacenza. Gravi i disagi per il traffico con la tratta stradale rimasta chiusa per diverso tempo per consentire la messa in sicurezza dell’area e i rilievi da parte dei carabinieri di Agazzano.

