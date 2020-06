Oggi a Piacenza un nuovo contagio da Covid. Nessuna vittima in più

A Piacenza il quadro epidemiologico resta rassicurante. Oggi (29 giugno) il nostro territorio registra un solo contagiato in più (asintomatico, per un totale di 4.546 infezioni) e nessun nuovo decesso da Coronavirus. Il bilancio complessivo delle vittime, quindi, resta fermo a quota 965.

DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.472 casi di positività, 16 in più rispetto a ieri, di cui 11 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.546 a Piacenza (+1, asintomatico), 3.653 a Parma (+4, tutti asintomatici), 3.948 a Modena (+2, di cui 1 asintomatico), 4.899 a Bologna (+7, di cui 3 asintomatici). I casi di positività in Romagna sono 4.998 (+2, entrambi asintomatici a Cesena). Invariati i casi di positività a Reggio Emilia: 5.002; a Imola: 404; a Ferrara: 1.022; a Ravenna: 1.049; a Forlì: 959; a Rimini: 2.194. /PF

DECESSI IN EMILIA ROMAGNA – Purtroppo, si registrano 2 nuovi decessi: due donne residenti in provincia di Modena e Ravenna. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.255.