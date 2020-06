Dopo una settimana a zero decessi, oggi una vittima nel Piacentino. Nessun nuovo contagio

Dopo una settimana senza decessi, purtroppo oggi, 30 giugno, nella provincia di Piacenza, si conta un’altra vittima da Coronavirus, che porta il bilancio totale a 966 vite stroncate. I nuovi contagi restano invece a quota zero, con un dato complessivo di 4.546 positivi accertati sul nostro territorio.

DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.492 casi di positività, 20 in più rispetto a ieri, di cui 16 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. Le nuove guarigioni sono 37 per un totale di 23.222, l’81,5% dei contagiati da inizio crisi. Scendono i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.010 (22 in meno rispetto a ieri). Questi i dati accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali , relativi all’andamento dell’epidemia in regione .Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.656 a Parma (+3, tutti asintomatici), 5.003 a Reggio Emilia (+1, asintomatico), 3.950 a Modena (+2, di cui 1 asintomatico), 4.905 a Bologna (+6, di cui 4 asintomatici), 1.025 a Ferrara (+3 tutti asintomatici). I casi di positività in Romagna sono 5.003 (+5). Di questi 1050 a Ravenna (+1),799 a Cesena (+3, asintomatici) e 2.195 a Rimini (+1, asintomatico). Invariati i casi di positività a Piacenza: 4.546; a Imola: 404; a Forlì: 959.

FOCOLAIO A BOLOGNA – Per quanto riguarda il focolaio individuato presso l’azienda di logistica Bartolini, i casi di positività ad oggi individuati dalle autorità sanitarie, tra lavoratori del gruppo e loro familiari o conoscenti, sono 113, di cui 87 asintomatici. Sono invece 10 gli ospiti del centro di via Mattei, sempre nel Bolognese, risultati positivi a SARS-Cov2.

DECESSI IN EMILIA ROMAGNA- Purtroppo, si registrano 5 nuovi decessi: due uomini e tre donne. In particolare si tratta di 1 decesso nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Bologna, 1 in quella di Ravenna e 1 in quella di Rimini. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a quota 4.260.