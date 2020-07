Il richiamo del Trebbia è troppo forte, vallata presa d’assalto. Decine di contravvenzioni

Un grande spiegamento di uomini, tra forze dell’ordine e volontari, ma ugualmente una situazione molto complicata da gestire e con un fortissimo afflusso di persone. Si parla ovviamente di quanto registrato ieri, domenica 5 luglio, lungo la Statale 45 che ha fatto registrare ancora una volta una domenica da bollino rosso a causa del gran traffico di turisti: un afflusso al limite da parte di tanti piacentini ma anche milanesi che hanno ancora una volta, in moltissimi casi, azzardato parcheggi fantasiosi per raggiungere le spiagge del Trebbia. Ancora non si conosce il dato preciso, ma sono state diverse decine, se non centinaia, le sanzioni comminate agli automobilisti proprio per aver abbandonato le vetture in aree non consentite e soprattutto pericolose per la viabilità. Un problema che dunque si preannuncia di non semplice risoluzione e che è destinato a far discutere anche nei prossimi giorni.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà