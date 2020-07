Farini, attivato l’ambulatorio medico per residenti e villeggianti

A Farini l’Ausl potenzia l’assistenza sanitaria per i cittadini e per chi sceglie di trascorrere le vacanze estive in Alta Val Nure. E’ stato infatti attivato un punto ambulatoriale con la presenza di un medico dalle 8.00 alle 20.00, tutti i giorni della settimana compreso i festivi e prefestivi. Il servizio ha sede nei locali della casa protetta del paese in viale dei Sassi neri e sarà disponibile sino alla fine del mese di agosto, come riferimento per la popolazione e per chi soggiorna in zona. Ci si potrà rivolgere direttamente all’ambulatorio oppure contattare telefonicamente il medico chiamando il numero 0523.301111.

