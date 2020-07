Ieri tre nuovi casi. Nessun decesso per Covid-19 in regione

Altra giornata senza decessi per Covid a Piacenza e in tutta la regione Emilia Romagna. Nella nostra provincia, sono stati trovati tre nuovi infetti da Coronavirus. Le vittime piacentine restano quindi 966. È il bilancio di mercoledì 8 luglio.

Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 28.755 casi di positività, 49 in più rispetto a ieri, di cui 36 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale a seguito di test sierologici.

Dei 49 casi, 40 interessano le province di Parma, Bologna e la Romagna. In particolare, su 13 nuovi positivi riscontrati in provincia di Parma – tutti asintomatici e in isolamento domiciliare – 9 fanno riferimento a lavoratori impiegati in attività produttive della Bassa parmense, entrati in contatto con i casi positivi relativi al focolaio in un’azienda cooperativa con sede legale in Lombardia, in provincia di Mantova.

Sono stati invece 16 i casi nel Bolognese, di cui 9 asintomatici. Complessivamente, sono 12 i casi riferibili a focolai già noti e sotto controllo.

In Romagna i nuovi casi sono 11, di cui 7 nel Riminese. Sono 8 gli asintomatici e interessano cittadini di Bangladesh e Senegal rientrati dall’estero e subito rintracciati.

Nessun nuovo decesso in Emilia-Romagna: il numero totale resta quindi 4.269.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.560 a Piacenza (+3), 3.700 a Parma (+13), 5.015 a Reggio Emilia (+3, di cui 2 sintomatici), 3.977 a Modena (+3, di cui 1 sintomatico), 4.999 a Bologna (+16, di cui 7 sintomatici); 404 a Imola (invariato), 1.031 a Ferrara (invariato); 1.080 a Ravenna (+1), 963 a Forlì (invariato), 812 a Cesena (+3) e 2.214 a Rimini (+7, di cui 3 sintomatici).