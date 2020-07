Oggi l’addio a Mohamed, il giovane sorpreso dalle onde a Riccione

Non ce l’ha fatta Mohamed El Arrafi, 19 anni, residente da anni con la famiglia di origini marocchine a San Giorgio. Sabato scorso era andato con gli amici a trascorrere una giornata a Riccione. Intorno alle 14.40 aveva deciso di tuffarsi, ma all’improvviso aveva iniziato ad annaspare in acqua per poi sparire sotto le onde. Mohamed sapeva nuotare, forse è stato vittima di un malore o è stato trascinato dalla corrente. Soccorso dal salvataggio che lo ha riportato a riva in arresto cardiaco, sulla battigia sono iniziate le manovre per far ripartire il cuore poi proseguite dal personale del 118 che ha operato per oltre 40 minuti.

Stabilizzato, è stato quindi trasportato d’urgenza all’Infermi di Rimini dove versava in gravissime condizioni e i sanitari si erano riservati la prognosi. Dopo due giorni Mohamed si è arreso, lasciando nella disperazione la famiglia e gli amici, molti dei quali erano andati all’ospedale di Rimini per fargli sentire il loro affetto. Oggi, venerdì 10 luglio, attorno alle 12.30, gli verrà tributato l’ultimo saluto nel Centro islamico sulla Caorsana, prima della sepoltura