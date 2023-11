Tarasconi a Riccione per parlare di turismo: “Arrivi in netta crescita, avanti così”

Si è parlato di futuro del turismo questa mattina al Palacongressi di Riccione. Un evento importante organizzato dalla Regione che ha avuto come titolo, appunto, “Destinazione Futuro”, con ospiti di rilievo sia regionale che nazionale, dal presidente Bonaccini al ministro Santanché. Anche il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi ha dato il suo contributo alla tavola rotonda intitolata “Dall’oggi al domani, il turismo al centro delle politiche regionali e locali” insieme ad altri colleghi sindaci del territorio: “A Piacenza i turisti sono in netta crescita, e contiamo di proseguire su questa strada con una strategia mirata che unisca iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, percorsi enogastronomici e collaborazioni di alto livello che puntino a far arrivare il nome di Piacenza sempre più lontano, anche grazie alla sinergia con enti e operatori qualificati. Il Tour de France, le emozionanti “salite” alle cupole affrescate, la mostra dei Fasti farnesiani che aprirà a breve a Palazzo Farnese, il grande evento di Radio Bruno la scorsa estate in piazza Cavalli, il Festival del Pensare contemporaneo di settembre sono alcuni esempi di cosa intendiamo per strategia di valorizzazione. Sta funzionando, e siamo solo all’inizio”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà