Cavanna “poliziotto ad honorem” per quanto fatto nell’emergenza Covid

Per l’attività portata avanti nel corso dell’epidemia da Coronavirus nella nostra provincia, l’oncologo piacentino Luigi Cavanna sarà nominato “poliziotto ad honorem” nel corso della serata in programma questa sera a Roma, al ministero dell’Interno.

L’occasione sarà il concerto dedicato agli operatori del settore sanitario eseguito dalla banda della Polizia in piazza del Viminale, in occasione del 168esimo anniversario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nato l’11 luglio del 1852.

Durante la serata – alla quale parteciperanno il premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il capo della Polizia Franco Gabrielli e il sindaco di Roma Virginia Raggi – saranno ricordate le vittime della pandemia e sarà assegnato il titolo di poliziotto ad honorem a Cavanna e a un’infermiera.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà