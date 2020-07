Anche a Piacenza crolla la natalità: -3,9%. In Italia dati al minimo storico

Così come il resto del Paese, anche Piacenza registra un calo vertiginoso della natalità:-3,9%, dai 2.142 nati nel 2018 ai 2.059 nel 2019. Il dato della nostra provincia emerge dal report Istat sul bilancio demografico. Le statistiche locali risultano in linea con il trend nazionale, secondo il quale la contrazione delle nascite non è mai stata così alta dall’Unità d’Italia ad oggi.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà