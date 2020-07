Nessun decesso né nuovi contagiati da Covid: giornata “doppio” zero a Piacenza

Inizia nel migliore dei modi la settimana dal fronte Coronavirus: il bollettino odierno, infatti, recita un incoraggiante doppio zero alla voce decessi e nuovi contagiati a Piacenza e provincia.

Per il sesto giorno consecutivo non si registra nessun morto nell’intera regione: il numero totale resta quindi 4.269, dei quali 966 a Piacenza.

Oggi i nuovi casi di positività sono 18, di cui 13 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Sono dunque 5 i nuovi casi sintomatici: 3 in provincia di Reggio Emilia, 1 in quella di Bologna e 1 in quella di Parma. Per la maggior parte riconducibili a focolai o a casi già noti.

Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 23.496 (+5 rispetto a ieri).

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui e stata fatta la diagnosi: 4.567 a Piacenza (invariato), 3.722 a Parma (+5), 5.014 a Reggio Emilia (+3), 4.013 a Modena (+2), 5.095 a Bologna (+3); 404 a Imola (invariato), 1.048 a Ferrara (invariato); 1.087 a Ravenna (+3), 965 a Forlì (invariato), 820 a Cesena (+1) e 2.223 a Rimini (+1).

