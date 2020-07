Quarto giorno consecutivo senza decessi né contagi da Covid a Piacenza

Per il quarto giorno consecutivo a Piacenza non si registrano decessi da Covid, né nuovi contagiati.

Il totale delle vittime resta quindi invariato a 966, mentre i piacentini infetti sono complessivamente 4.567.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.035 casi di positività: quelli nuovi sono 46, di cui 30 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei nuovi contagi è riconducibile a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero.

I guariti salgono a 23.566 (+18): l’81,2% dei contagiati da inizio crisi.

I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.198 (28 in più di ieri).

Non si registrano decessi in tutto il territorio regionale.