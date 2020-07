Seminarista cinese positivo al Covid, al Collegio Alberoni scatta l’isolamento

Un seminarista di origine cinese, terminati gli studi al Collegio Alberoni, stava per partire in aereo da Milano per tornare a casa in Cina quando, sottoposto a un test di controllo prima dell’imbarco, ha scoperto di essere positivo al Covid, nonostante un primo tampone eseguito qualche giorno prima fosse risultato negativo. Subito è stato quindi rispedito a Piacenza, dove il seminario è tornato in isolamento in attesa che le condizioni dei dodici presenti nella struttura – seminaristi e padri vincenziani – siano verificate.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà