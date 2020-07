Ecco la mascherina con il volto di chi la indossa: l’invenzione di Sesenna

La mascherina, ad oggi, rappresenta il principale strumento di prevenzione per contenere il contagio da Coronavirus. Abbiamo imparato a conviverci. Per molti scomoda, impopolare, e impersonale è diventata comunque la nostra compagna di vita quotidiana da qualche mese a questa parte. Stilisti e case di moda sono subito corse ai ripari personalizzandole con colori vivaci, marchi e volti popolari. ll gallerista d’arte piacentino Maurizio Sesenna è andato oltre, realizzandone una con la parte del volto “mancante” quella cioè che viene nascosta appunto dalla mascherina. Naso e bocca in bella vista riprodotti attraverso una foto.

“Capita a tutti – spiega Sesenna – di incontrare persone e non riconoscerle e non esserne riconosciuti. A me è venuta questa idea e ho realizzato il prototipo grazie ad una giovane esperta: sulla mascherina di tessuto ho fatto stampare la foto della parte di volto che normalmente risulterebbe coperta”.