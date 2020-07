Ansia ed esaurimento nervoso: ecco l’eredità del lockdown per i piacentini

Ansia, stress e timore per il futuro. E’ l’eredità del coronavirus piacentino che con la quarantena, quella che gli inglesi chiamano

lockdown”, ha stravolto la vita quotidiana. Gli Educatori di strada di Piacenza hanno provato a studiarla attraverso un’indagine sociologica, non scientifica ma ugualmente significativa nei risultati che fornisce. Quasi settecento piacentini (672 per l’esattezza) hanno deciso di rispondere al questionario distribuito sui social tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. L’indagine è stata finanziata dall’Associazione oraratori piacentini e dalla ex onlus Laboratorio di strada, nata nella parrocchia di San Lazzaro.

“Per il 54 per cento del campione – osserva il sociologo Mattia Dall’Asta – la perdita del lavoro sarà uno dei problemi della società per il futuro prossimo, mentre per il 48,7 pensa sia già un problema oggi”.

