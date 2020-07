La guardia deve rimanere altissima: ieri sei nuovi contagiati da Covid

Dopo diversi giorni di crescita nulla o comunque sempre limitata a non più di una o due unità giornaliere, ieri, domenica 19 luglio, il numero delle persone che nella nostra provincia sono entrate in contatto con il Coronavirus ha visto un incremento di sei nuovi pazienti. Il totale complessivo, da inizio emergenza, sale così a quota 4.576; vietato creare allarmismi, ma è chiaro come sia assolutamente indispensabile mantenere altissima la guardia ovvero continuare a rispettare alla lettera le norme anti-contagio. Sempre ieri, in tutta l’Emilia Romagna, non si sono registrate altre vittime, mentre i nuovi portatori del Covid-19 sono saliti di 51 unità. Ben 42 di queste sono state individuate nell’ambito dell’attività di contact tracing e screening regionali.

