Distretto Ponente: raddoppiati i fondi per le famiglie in difficoltà

Lo scorso anno delle 400 richieste di aiuto giunte da uno dei 21 comuni dell’intero distretto di Ponente, da parte di famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto, furono solo una novantina quelle che riuscirono a trovare soddisfazione con i circa 110mila euro che erano all’epoca a disposizione. Ora quei fondi sono stati raddoppiati. Ci sono infatti a disposizione 217mila euro di cui la metà servirà come quota di “scorrimento” che in gergo vuol dire che serviranno a scorrere la vecchia graduatoria per rispondere ai bisogni di chi lo scorso anno non aveva potuto avere accesso a quei fondi.

I DETTAGLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’ IN EDICOLA OGGI