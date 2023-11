Bando affitti, 681mila euro dal Comune di Piacenza per 555 residenti in difficoltà

Bando affitti, il Comune stanzia 681mila euro per aiutare 555 richiedenti in difficoltà economica rimasti fuori dalla graduatoria del 2022. I contributi verranno notificati entro Natale. La delibera è stata votata ieri dalla giunta comunale e dà ora il via alla preparazione degli atti da parte degli uffici che impegneranno l’ente a liquidare i contributi “in tempi brevi”.

“Siamo in grado di mettere a disposizione complessivamente oltre 681mila euro – spiega l’assessore Nicoletta Corvi, che ha presentato la delibera al sindaco e ai colleghi di giunta – che serviranno ad erogare i contributi già richiesti da 555 persone rimaste indietro nella graduatoria e a farlo entro il prossimo gennaio. Ma già entro Natale impegneremo le somme e invieremo le notifiche ai richiedenti”.

Una buona notizia per molti piacentini in difficoltà, dunque, che arriva proprio in occasione del Natale e che si è potuta concretizzare grazie a una recente delibera della giunta regionale dell’Emilia-Romagna che ha attribuito a Piacenza ulteriori 291.540 euro per lo “scorrimento della graduatoria del Bando affitti 2022”: in buona sostanza, una seconda tranche di risorse messe a disposizione del Comune. Ma non solo: con la stessa delibera la Regione ha autorizzato i Comuni a utilizzare eventuali risorse residue sul Fondo morosi incolpevoli per lo scorrimento della graduatoria relativa al Bando affitti.

“Abbiamo quindi deciso di accedere alle risorse residue del Fondo morosi incolpevoli – conclude l’assessore Corvi – utilizzandole per scorrere la graduatoria del Bando affitti. Parliamo di quasi 400mila euro (389.928,75 per la precisione, ndr) che si sommano allo stanziamento aggiuntivo deliberato per Piacenza dalla Regione e ci consentono di mettere a disposizione dei cittadini più bisognosi quasi 700mila euro”.