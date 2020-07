Incendi boschivi, partito il monitoraggio. Quaranta volontari in campo

Dopo l’emergenza Coronavirus, la Protezione civile è tornata in campo per occuparsi del monitoraggio degli incendi boschivi.

Dal 6 luglio scorso è iniziata la fase di “attenzione” e in tutta la regione è iniziata la campagna estiva dell’antincendio boschivo (Aib), che continuerà fino a settembre. Il Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile, organizza da anni percorsi di monitoraggio e perlustrazione nelle valli piacentine, inviando squadre pronte allo spegnimento in caso di necessità ed informando la popolazione secondo le linee guida della Regione Emilia-Romagna in materia di rischio da incendi boschivi.

Con la campagna Aib il personale della Protezione civile è impegnato anche per aiutare i cittadini in caso di necessità, specialmente per assistere e informare turisti, escursionisti e villeggianti che vogliono rilassarsi e godersi le nostre montagne.

Una quarantina i volontari suddivisi in squadre sono stati impegnati nel primo fine settimana della campagna di monitoraggio.

Il personale impiegato ha potuto contare sul sostegno degli enti locali e ha potuto trasferire materiale del polo logistico provinciale presso alcune strutture strategiche come a Fiorenzuola per la Val d’Arda, e all’interno del Centro sovracomunale di Ferriere, per l’alta Val Nure e Val d’Aveto.

Il Coordinamento provinciale di Piacenza svolge la propria attività in contatto diretto con prefettura, Regione Emilia Romagna, vigili del fuoco di Piacenza e Carabinieri forestali.