Armati di binocolo per scorgere incendi: settimana in Calabria per la squadra Aib

Una settimana a sorvegliare i boschi e la campagna del territorio in provincia di Cosenza, da Soverato a Montepaone e dintorni. E’ il pattugliamento che quattro volontari delle squadre antincendio boschivo Aib della Protezione civile Alpini hanno svolto in Calabria negli ultimi sette giorni di luglio, assieme a altrettanti colleghi di Modena. Armati di binocolo hanno percorso il tracciato a loro assegnato, scrutando l’orizzonte, per scorgere eventuali colonne di fumo e intervenire, assieme ai vigili del fuoco.

