Ieri numeri in aumento: nove casi di positività nella nostra provincia

Tornano a salire i casi di contagio da Coronavirus nella nostra provincia. Dopo settimane di incrementi quasi insignificanti o addirittura nulli, ieri, sabato 25 luglio il bollettino regionale ha fatto segnare un preoccupante +9. Ad oggi, Piacenza ha fatto registrare 4.588 persone che sono entrate in contatto con il Covid-19. In base a quanto riferito dalla Regione Emilia Romagna tre casi sono relativi ai controlli nel comparto della lavorazione carni, due derivano da tracciamento di casi precedenti e uno dal tampone che la Regione ha reso obbligatorio prima di essere ricoverati (in questo caso in una casa di cura). Tutte le persone interessate sono già in isolamento.

Complessivamente in Emilia Romagna i contagiati sono stati 49 di cui 32 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei casi è riconducibile a focolai o casi già noti.

I tamponi effettuati da ieri sono 6.557, per un totale di 609.845. A questi si aggiungono anche 1.542 test sierologici.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.588 a Piacenza (+9, di cui 1 sintomatico), 3.756 a Parma (+2 ), 5.079 a Reggio Emilia (+4, di cui 3 sintomatici), 4.095 a Modena (+11 di cui 3 sintomatici), 5.213 a Bologna (+ 6, di cui 3 sintomatici); 421 a Imola (+3, di cui 2 sintomatici),1.081 a Ferrara (+2, di cui 1 sintomatico); 1.143 a Ravenna (+2, di cui 1 sintomatico), 986 a Forlì (+6, di cui 3 sintomatici), 829 a Cesena (+2) e 2.270 a Rimini (+2).