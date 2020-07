Schianto in moto, grave centauro 37enne. A Parma in elicottero

Mentre in Valtrebbia non si sono registrati incidenti degni di nota, al contrario di quanto accaduto nelle precedenti domeniche estive, un grave episodio si è invece registrato a Castelvetro nel primo pomeriggio. Per cause da accertare, in via Stazione, un centauro di 37 anni, residente a Villanova, è rimasto gravemente ferito dopo lo schianto susseguente alla perdita del controllo della motocicletta che stava conducendo. Un trauma cranico piuttosto importante che ha indotto la centrale operativa del 118 a spedire sul posto il servizio di elisoccorso: il velivolo ha così caricato il ferito e lo ha condotto all’ospedale di Parma. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche la Pubblica Assistenza di Monticelli, l’auto medica di Roveleto e i carabinieri di Villanova e Monticelli.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà