Chiede indicazioni, un abbraccio per ringraziare è addio catena d’oro

Anziani derubati della catena d’oro che portava al collo da una ragazzina che ha finto di chiedergli informazioni. Questo il modus operandi di due colpi messi a segno giovedì scorso e nella mattinata di domenica entrambi a Fiorenzuola. L’ultima vittima è un imprenditore ultraottantenne, al quale è stata rubata la catena d’oro donata dalla moglie, mancata un anno fa. “Una ragazzina – ha arccontato – mi si è avvicinata chiedendo indicazioni stradali. Io gliele ho fornite, poi lei mi ha voluto abbracciare per ringraziarmi. Io ho tentato di protestare e dirle cosa stesse facendo, più che altro perché occorre mantenere il distanziamento sociale, ma non potevo certo spingere via una ragazzina. Il tutto è durato pochi secondi, poi la ragazzina è salita su un’utilitaria scura che era dietro di noi, guidata da un’altra persona”.

