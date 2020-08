Scontro auto-moto, centauro d’urgenza all’ospedale in elicottero

Dopo numerose domeniche caratterizzate da tanti incidenti stradali, per la gran parte sulle strade che conducono nei luoghi più caratteristici delle nostre vallate, questa volta non si sono registrati particolari episodi. Soltanto nel tardo pomeriggio, in località Di la dal Rio, nel comune di Gropparello, una moto è stata protagonista di uno schianto particolarmente violento contro un’automobile. Ad avere la peggio il centauro alla guida delle due ruote che è stato trasportato all’ospedale di Piacenza a bordo dell’elicottero del 118, ma le sue condizioni non sono gravi.

