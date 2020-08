Nuova allerta meteo: oggi e domani il Piacentino ancora a rischio temporali

Dopo giorni di caldo asfissiante, i primi giorni del mese di agosto sono caratterizzati da fenomeni di carattere temporalesco che stanno interessando quasi tutto il nostro territorio. E non faranno eccezione le giornate di lunedì 3 martedì 4 agosto: il servizio di Protezione Civile della regione Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo che pone Piacenza in “classe arancione” per i rischi derivanti da temporali particolarmente violenti. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e dunque potrebbe ripetersi quanto avvenuto nella notte tra sabato 1 domenica 2 agosto quando la nostra provincia è stata investita da un temporale di forte intensità che ha comportato numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco per la rimozione di alberi pericolanti e di allagamenti in zone ribassate di alcune abitazioni.

