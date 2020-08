Zingaretti: “Il vaccino made in Italy sperimentato anche a Piacenza”

“Il vaccino made in Italy sarà sperimento anche a Piacenza”. Un importante annuncio, che tocca da vicino anche la nostra provincia, è stato lanciato via Twitter dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“Da Roma parte la sperimentazione del #vaccino #Covid made in italy finanziato dalla Regione Lazio e dal ministero Ricerca, che coinvolgerà anche Verona, Cremona e poi Piacenza. Dal Lazio e dagli scienziati dello Spallanzani, una spinta nazionale al vaccino”. Questo il testo del “cinguettio” di Zingaretti.

