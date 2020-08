Il virus torna a rallentare: oggi a Piacenza un solo nuovo contagiato

Oggi (4 agosto) a Piacenza c’è un nuovo caso di positività al Coronavirus, che porta il bilancio totale a quota 4.636 infezioni dall’inizio dell’epidemia. Nel nostro territorio così come nel resto della regione, per fortuna, non ci sono nuovi decessi da Covid. E’ questo il bollettino sanitario odierno diffuso dalle autorità.

DATI REGIONALI – In Emilia-Romagna si sono registrati 42 casi di positività in più rispetto a ieri. Di questi, 20 gli asintomatici, individuati nell’ambito delle attività di screening regionali. I tamponi effettuati sono 7.384, per un totale di 685.985. A questi si aggiungono anche 1.114 test sierologici. I guariti salgono a 23.978 (+21). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.581 (21 in più rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.498 (+9). Salgono a 4 i pazienti in terapia intensiva (uno in più di ieri). In crescita anche il numero dei ricoverati negli altri reparti Covid: 79 (+11). Le persone complessivamente guarite salgono dunque a 23.978 (+21 rispetto a ieri): 143“clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 23.835 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.