Si allunga la pista ciclabile verso il polo logistico: opera da 178mila euro

Una nuova pista ciclabile verso il Montale. È l’opera prevista dall’amministrazione comunale di Piacenza e finanziata per un importo pari a 178mila euro, grazie al contributo della Via Francigena. La corsia per le “due ruote” verrà realizzata in via Martelli, nei pressi dell’università Cattolica di Piacenza, anche con l’obiettivo – si legge nella relazione tecnica – di garantire il collegamento con il sistema ciclabile all’interno del polo logistico di Le Mose. “E’ un ulteriore passo – commenta l’assessore all’ambiente Paolo Mancioppi – che il Comune compie a favore della mobilità dolce, essenziale anche nella fase di ripresa post-Covid”.

