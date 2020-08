Un’altra tragedia in piscina, non ce l’ha fatta la bimba trovata in acqua dai genitori

Sembrava che le condizioni fossero decisamente migliorate e invece c’è stato un repentino e improvviso peggioramento e la piccola di 4 anni trovata nella piscina di alcuni parenti in via Rigolli, a Piacenza nei giorni scorsi, non ce l’ha fatta. Troppo grave il quadro clinico dopo l’incidente. La bimba di quattro anni era con i genitori quando, per cause da accertare, è finita in acqua. Quando la mamma se n’è accorta, la piccola è stata soccorsa ed è stata chiamata l’ambulanza. Le condizioni sono apparse da subito disperate. Al pronto di soccorso di Piacenza però i medici erano riusciti a rianimarla e a trasferirla all’ospedale di Bergamo dove purtroppo la bambina è spirata in queste ore.

E’ il secondo caso da inizio estate nella provincia di Piacenza. Un altro bimbo di due anni ha perso la vita a luglio rimasto vittima di un incidente all’interno della piscina situata nel giardino della abitazione di famiglia a Calendasco.