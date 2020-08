Emozioni e tradizione sul Crociglia in ricordo dei Caduti di tutte le guerre

Sulla vetta del monte Crociglia, si è tenuta la 64esima edizione della giornata che ricorda i caduti della montagna e di tutte le guerre. Il Consorzio rurale di Torrio e il circolo Acli La Scuola hanno voluto mantenere la tradizione nonostante il periodo di difficoltà che la comunità ha vissuto a causa dell’emergenza Covid per rendere omaggio anche al sindaco di Ferriere, Giovanni Malchiodi, scomparso proprio a causa del virus. A ricordarlo è stato don Guido Balzarini in un messaggio registrato: il sindaco Malchiodi ha sempre partecipato e dato suo appoggio totale alla festa dell’Arcangelo san Raffaele che riteneva importante per tutta la comunità.

Una celebrazione sobria e senza riconoscimenti ufficiali, come il Consorzio era solito consegnare ad associazioni e singoli.

La giornata è proseguita con il pranzo nel sottobosco dove i volontari hanno garantito un “rancio” a base di panini per evitare assembramenti. In tanti hanno raggiunto la vetta anche nel primo pomeriggio.