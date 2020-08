Ordinanza anti-assembramenti, scatta la protesta dalla scalinata

Domenica mattina, ore 10:30. Va in scena sulla scalinata di San Francesco una protesta organizzata, nata da un tam tam tra amici, contro il divieto dei gradini contenuto dalla recente ordinanza firmata dalla sindaca Barbieri. È una protesta gentile, non “strombazzata”, ma è ferma. Arriva la polizia municipale. Gli ripete che sui gradini non possono stare. Loro replicano: «Ok, ma siamo distanziati, abbiamo la mascherina, non danneggiamo la salute pubblica. Non stiamo facendo nulla di male, siamo solo seduti qui». La Municipale prova a insistere, poi se ne va.

