Addio a Carlo Fortunati, ex presidente dei geometri piacentini

E’ mancato all’improvviso Carlo Fortunati, presidente del Collegio dei geometri di Piacenza dal 1999 al 2018 e consigliere comunale a Piacenza per i Liberali nell’amministrazione Guidotti. Inoltre Fortunati ha ricoperto anche la carica di presidente provinciale di Federbocce per 12 anni dopo aver giocato a livello agonistico nazionale. Nel 2015 aveva ricevuto il premio “Edgardo Franzanti – Una vita per lo sport”. Fortunati aveva 75 anni, era vedovo, lascia la figlia e la nipote.

Il comunicato del Coni