Bocciodromo comunale intitolato a Carlo Fortunati, già presidente Fib

Il bocciodromo comunale tra via IV Novembre e il Pubblico Passeggio è stato intitolato a Carlo Fortunati, già presidente Fib Piacenza (Federazione italiana bocce) e appassionato agonista.

Lo scoprimento della targa, posta all’ingresso dell’impianto in via IV Novembre, è stato preceduto dagli interventi del sindaco Katia Tarasconi, del delegato provinciale Coni Robert Gionelli, del presidente provinciale di Federbocce Gianluca Giulivi e di Elena Fortunati per i familiari.

La benedizione affidata è stata affidata a don Riccardo Lisoni, amministratore parrocchiale di Santa Teresa.

LE FOTO DI MAURO DEL PAPA