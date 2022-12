La Casa Salute di Bobbio sarà in ospedale. Nei locali dell’ex bocciodromo la palestra

La Casa della Salute di Bobbio sarà realizzata all’interno dell’ospedale e non più nel vicino ex bocciodromo.

Il consiglio comunale ha revocato all’unanimità il precedente accordo con l’Ausl, quello del 2019, sull’utilizzo dei 200 metri quadrati di via Garibaldi. Nell’ex bocciodromo, ora, oltre a continuare l’attività del circolo Auser, è prevista la nuova palestra, che era stata richiesta da più associazioni del territorio e da una raccolta firme la scorsa estate.

Il sindaco Roberto Pasquali ha spiegato inoltre di aver fatto un sopralluogo al cantiere in corso nel padiglione antico dell’ospedale: “Tutta l’area sarà in sicurezza antisismica, con Tac e nuovo impianto radiologico, entro il 31 marzo 2024. Lì non verrà più giù niente”.

Confermato l’incontro pubblico, aperto a tutti, in Santa Chiara, il 15 dicembre alle 20.30. Saranno presenti i rappresentanti di Ausl e Regione.

Il servizio di Elisa Malacalza oggi su Libertà