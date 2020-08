Arriva dalla Francia e si scopre positiva: turista in isolamento

C’è preoccupazione – anche se al momento le autorità sanitarie spiegano che la situazione è sotto controllo – in alta Valnure per la presenza di una turista francese trovata positiva al coronavirus. La donna, che non presenterebbe una sintomatologia particolare e che ora è stata messa in isolamento fiduciario, avrebbe frequentato una serie di luoghi soprattutto in comune di Farini, nella zona di Groppallo. L’Ausl di Piacenza ha confermato il caso di positività e ha avviato immediatamente le indagini epidemiologiche per rintracciare a ritroso i contatti della donna che, per vicinanza e tempo, potrebbero risultare a rischio contagio. Al momento non si sono resi necessari provvedimenti a fini precauzionali diversamente da altri casi sul territorio.

