“Giusto il divieto dei gradini, gli assembramenti sono fuori dai bar”

“L’ordinanza anti-gradini è giusta, finalmente si dà la caccia agli assembramenti fuori da bar e ristoranti”. È il commento di Cristian Lertora, presidente provinciale della Federazione italiana dei pubblici esercizi (Fipe), a proposito del recente divieto a occupare le scalinate del centro storico. “L’amministrazione comunale ha capito che gli assembramenti fuori controllo non sono nei locali cittadini, ma in certe zone urbane. Per esempio, proprio sui muretti occupati da compagnie di giovani, talvolta anche in condizioni di bivacco. I pubblici esercizi sono stati criminalizzati troppo, le regole vanno rispettate anche fuori”.

