Contagi in aumento, nei primi 13 giorni di agosto 73 nuovi casi: più che in tutto il mese di luglio

Se i primi 15 giorni di giugno hanno fatto registrare 36 nuovi contagi, e 18 l’equivalente periodo di luglio, i primi 13 giorni di agosto fanno segnare una ripresa, seppur contenuta, della diffusione del covid-19: 73 nuovi casi, due in più di tutto il mese di luglio (71) e 14 in più di tutto giugno (59 nuovi casi).

Probabilmente ancora pochi per sentenziare una ricaduta tale da giustificare un nuovo lockdown, ma comunque significativi per mantenere alta l’allerta. In realtà la curva ha ricominciato ad alzarsi dagli ultimi giorni di luglio, dopo un lungo periodo in cui mediamente si registravano 2-3 nuovi casi di positività. Poi, dal 25 del mese scorso in cui i casi giornalieri sono stati 9, la media si alzata fino ai picchi del 1° agosto (15) e del 6 agosto (11 nuovo contagi). Ieri le nuove positività sono state 3, per un totale da inizio pandemia di 4683 casi.