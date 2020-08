Tasso alcolemico tre volte oltre il limite, denuncia e patente ritirata

Viaggiava in auto ad Alseno la notte del 9 agosto quando, all’improvviso, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Nessuna grave conseguenza per il 25enne valdardese alla guida. La pattuglia dei carabinieri, intervenuta per i rilievi, ha sottoposto il giovane all’alcoltest risultato positivo. Il livello alcol nel sangue era oltre tre volte il limite consentito quindi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente è stata ritirata.

